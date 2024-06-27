«Мы вернулись домой к четырём утра». Мэттью Ткачук — о праздновании победы в Кубке Стэнли

Нападающий «Флориды Пантерз» Мэттью Ткачук рассказал, как команда праздновала победу в Кубке Стэнли.

«Мы праздновали в раздевалке примерно с полуночи до трёх часов. Затем, когда там всё закончилось, многие пришли ко мне домой около четырёх утра. Семь или восемь человек остались у меня на всю ночь. А в восемь утра мы уже были в баре на пляже и тусовались там», — приводит слова Ткачука ESPN.

В решающем седьмом матче финала Кубка Стэнли «Флорида Пантерз» обыграла «Эдмонтон Ойлерз» со счётом 2:1 и впервые в истории клуба стала обладателем главного трофея НХЛ.

Отметим, что «Флорида» лидирует в НХЛ по победам с момента обмена нападающего Мэттью Ткачука перед стартом сезона-2022/2023. С момента обмена Ткачука «Флорида» одержала 123 победы, из них 29 – в плей-офф. Это лучший результат среди всех команд в НХЛ на этом отрезке.