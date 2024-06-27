«Я не чувствую давления». Гендиректор «Эдмонтона» — о продлении контракта Драйзайтля

Генеральный директор «Эдмонтона» по хоккейным операциям Джефф Джексон высказался о работе по продлению соглашения с нападающим Леоном Драйзайтлем.

«Я не чувствую никакого давления, чтобы подписать новое соглашение к определённой дате. Ему нравится играть в «Эдмонтоне», ему нравится тренер, нравятся его одноклубники. Я уверен, что мы сядем за стол переговоров, как только сможем. Это случится после того, как будет нанят новый генеральный менеджер. И если мы не сделаем что-то к 15 июля, мы продолжим над этим работать. У нас есть год, чтобы всё закончить», — приводит слова Джексона журналист Джейсон Грегор на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

В прошедшем плей-офф Драйзайтль за 25 матчей набрал 31 (10+21) очко. Немецкий форвард всю карьеру провёл в «Эдмонтоне», где за 719 матчей набрал 850 (347+503) очков.