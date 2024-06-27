ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Генменеджер «Нэшвилла»: с огромной долей вероятности Аскаров и Сарос не будут обменяны

Генменеджер «Нэшвилла»: с огромной долей вероятности Аскаров и Сарос не будут обменяны
Комментарии

Генеральный менеджер «Нэшвилл Предаторз» Барри Тротц сообщил, что голкиперы Ярослав Аскаров и Юусе Сарос с огромной долей вероятности не будут обменяны.

«Обмен очень маловероятен. Я бы сказал, что шансы практически равны нулю. Мне звонили несколько команд по поводу этой ситуации, но меня полностью устраивает то, что у нас есть.

Мы посмотрим на Ярослава в тренировочном лагере. Станет лучшим вратарём? Отлично. Но если нет, то я не хочу форсировать его работу. Я думаю, что Сарос и Аскаров будут продолжать расти. Мы в хорошей ситуации», — цитирует Тротца The Tennessean.

Напомним, российский вратарь системы «Нэшвилл Предаторз» Ярослав Аскаров вошёл в сборную проспектов Американской хоккейной лиги по итогам сезона.

Материалы по теме
Фото
Голкипер системы «Нэшвилла» Аскаров вошёл в сборную проспектов АХЛ по итогам сезона
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android