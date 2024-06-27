ИИХФ, поздравив «Флориду» с победой в КС, допустила ошибку, указав на фото не тех игроков

Международная федерация хоккея (ИИХФ) допустила ошибку, когда поздравила «Флориду Пантерз» с победой в Кубке Стэнли. Об этом сообщает финское издание Iltalehti.

ИИХФ поздравила «Флориду» на своей странице в социальной сети, но в поздравительную фотографию попали не те игроки.

На снимке изображены четыре игрока, из которых за клуб в розыгрыше Кубка Стэнли — 2024 выступали только Александр Барков и Антон Лунделль. Сообщается, что федерация хотела поместить на фото Ээту Луостаринена, но вместо него оказался Ээту Туулола, который в сезоне-2023/2024 выступал в финской лиге за клуб ХПК.

На снимке также оказался шведский игрок Расмус Асплунд, который имеет контракт с «Флоридой», но весь прошлый сезон отыграл в АХЛ за фарм-клуб «пантер».

Фото: Страница ИИХФ в соцсети

Напомним, журналист Лукас Эйкройд в статье на сайте ИИХФ отметил игру финских и канадских игроков, но в ней не было сказано ни про отличную игру Сергея Бобровского, которого признали первой звездой встречи, ни о спасении ворот «пантер» и передаче Дмитрия Куликова во время победного гола «Флориды».