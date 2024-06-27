Яруллин: главная критика в адрес «Ак Барса»? Нет звена-лидера

Защитник «Ак Барса» Альберт Яруллин рассказал, как относится к критике игры казанского клуба.

– Вас не пугает, что многие считают нынешний «Ак Барс» слабым?

– Я к этому отношусь спокойно. Какая главная критика в адрес «Ак Барса»? Нет звена-лидера, которое заберёт большинство. А скажите мне, кто в финале Кубка Гагарина у «Металлурга» или «Локомотива» был явным лидером? Там по ходу сезона появились молодые звёзды, но кто мог сказать до сезона, что именно они поведут команду за собой? Или взять «Авангард», где была лучшая тройка нападения в КХЛ, они ведь не играли в финале. Нельзя перед сезоном говорить, что правильно или неправильно. Если все будут работать ради одной цели, всё будет хорошо, — сказал Яруллин в интервью «БИЗНЕС Online».

В прошедшем сезоне 30-летний игрок обороны сыграл 63 матча, в которых забросил шесть шайб и отдал 15 результативных передач. В розыгрыше Кубка Гагарина — 2024 Яруллин провёл 14 встреч, в которых записал на свой счёт 4 (1+3) результативных балла.