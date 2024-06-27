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Легенда НХЛ рассказал, влияла ли политика на включение Дацюка в Зал славы

Легенда НХЛ рассказал, влияла ли политика на включение Дацюка в Зал славы
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Легендарный игрок НХЛ, а ныне председатель отборочного комитета Зала славы Национальной хоккейной лиги Майк Гартнер рассказал, влияла ли политика на включение Павла Дацюка в список лучших хоккеистов.

«Мы, конечно, в курсе того, что происходит в мире. Однако мы считаем, что наша ответственность как отборочной комиссии связана с игрой в хоккей. Поэтому мы смотрим на это и пытаемся определить, что происходит и что произошло с этими игроками и «строителями» в хоккее на протяжении их карьеры», — заявил Гартнер TSN.

Павел Дацюк выступал за «Детройт Ред Уингз» с 2001 по 2016 год. В составе «красных крыльев» российский центрфорвард дважды становился обладателем Кубка Стэнли, трижды выигрывал плей-офф Западной конференции и четыре раза завоёвывал Президентский кубок, вручаемый команде за лучшие показатели в лиге по итогам регулярного чемпионата.

Церемония включения хоккеистов в Зал славы состоится 11 ноября в Торонто.

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