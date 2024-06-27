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Генменеджер «Вашингтона»: в ближайшие недели мы надеемся действовать агрессивно

Генменеджер «Вашингтона»: в ближайшие недели мы надеемся действовать агрессивно
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Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан рассказал о действиях клуба во время драфта НХЛ и открытия рынка свободных агентов в лиге.

«Мы надеемся действовать агрессивно в ближайшие недели. Мы по-прежнему стремимся сделать больше как на рынке свободных агентов, так и на рынке обмена, постараемся улучшить наш состав.

Глядя на нашу оборонительную линию, я бы не отказался немного её изменить и добавить ещё нападающего», — приводит слова Маклеллана The Hockey News.

В середине июня в Майами открылся лагерь, в рамках которого многие юниоры, российские и не только, готовились к драфту НХЛ 2024 года. Первый выбор на предстоящем драфте сделает «Сан-Хосе». Церемония драфта состоится 28 и 29 июня в Парадайсе (США).

В прошлом сезоне «Вашингтон» вылетел в первом раунде Кубка Стэнли — 2024 в серии с «Нью-Йорк Рейнджерс», проиграв со счётом 0-4. «Кэпс» попали в плей-офф с восьмого места, набрав в 82 матчах 91 очко.

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