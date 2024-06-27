Силаев: будет приятно, если на драфте меня выберут под более высоким номером, чем Симашева

Защитник «Торпедо» Антон Силаев заявил, что ему было бы приятно, если бы его на драфте НХЛ выбрали выше, чем игрока обороны системы «Локомотива» Дмитрия Симашева, который был выбран «Аризоной Койотс» под шестым номером.

— На прошлогоднем драфте первым из россиян был выбран не Матвей Мичков, как предполагали многие, а защитник «Локомотива» Дмитрий Симашев, не сидит ли где-то внутри мысли, что хотелось бы быть выбранным выше него?

— Даже не знаю, как ответить на этот вопрос. Не хочу хвастаться, но я так парень сам по себе скромный и никогда вот так громко о своих целях не заявлял. Но как профессиональный спортсмен — я хочу многого добиться в хоккее. Мне будет приятно осознавать тот факт, что меня выбрали под более высоким номером, чем Симашева. Но давайте не будем бежать впереди паровоза — скоро всё узнаем: что, где и как, — сказал Силаев в интервью «МК-Спорт».

В прошедшем регулярном сезоне КХЛ Антон Силаев провёл 63 матча за нижегородское «Торпедо» и набрал 11 (3+8) очков при показателе полезности «-9». В плей-офф на счету молодого игрока обороны пять матчей и две результативные передачи при показателе полезности «+1».