Коннор Макдэвид высказался о возможном новом контракте Леона Драйзайтля

Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид высказался о возможном продлении контракта форварда Леона Драйзайтля с канадским клубом.

«В конечном итоге это зависит от него и от клуба. Конечно, мне нравится играть и находиться с ним на льду», — приводит слова Макдэвида Oilersnation.

В прошедшем плей-офф Драйзайтль за 25 матчей набрал 31 (10+21) очко. Немецкий форвард всю карьеру провёл в «Эдмонтоне», где за 719 матчей набрал 850 (347+503) очков.

Напомним, «Эдмонтон» проиграл «Флориде Пантерз» в финале Кубка Стэнли в семи матчах.

Команды-рекордсмены по кубкам Стэнли:

Ранее генеральный директор «Эдмонтона» по хоккейным операциям Джефф Джексон высказался о работе по продлению соглашения с нападающим Леоном Драйзайтлем.