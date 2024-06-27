ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Коннор Макдэвид высказался о возможном новом контракте Леона Драйзайтля

Коннор Макдэвид высказался о возможном новом контракте Леона Драйзайтля
Комментарии

Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид высказался о возможном продлении контракта форварда Леона Драйзайтля с канадским клубом.

«В конечном итоге это зависит от него и от клуба. Конечно, мне нравится играть и находиться с ним на льду», — приводит слова Макдэвида Oilersnation.

В прошедшем плей-офф Драйзайтль за 25 матчей набрал 31 (10+21) очко. Немецкий форвард всю карьеру провёл в «Эдмонтоне», где за 719 матчей набрал 850 (347+503) очков.

Напомним, «Эдмонтон» проиграл «Флориде Пантерз» в финале Кубка Стэнли в семи матчах.

Команды-рекордсмены по кубкам Стэнли:

Ранее генеральный директор «Эдмонтона» по хоккейным операциям Джефф Джексон высказался о работе по продлению соглашения с нападающим Леоном Драйзайтлем.

Материалы по теме
«Я не чувствую давления». Гендиректор «Эдмонтона» — о продлении контракта Драйзайтля
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android