Журналист: Дацюк в Зале славы — правильный выбор в явно рискованных обстоятельствах

Журналист The Hockey News Сэм Стоктон оценил включение легендарного российского экс-форварда Павла Дацюка в Зал славы НХЛ.

«Избрание Дацюка имеет геополитическое значение. Он первый игрок российского происхождения, введённый в Зал после начала конфликта на Украине в феврале 2022 года (формулировка изменена в соответствии с требованиями законодательства РФ). К самому Дацюку это, конечно, не имеет никакого отношения, но были некоторые мысли, что российские игроки не должны получить признания (сразу) после начала событий. Тогда Россию отстранили от турниров ИИХФ.

По моему мнению, хотя в данный момент для России было бы неуместно участвовать в качестве сборной (будь то под каким-то фальшивым названием или под своим официальным флагом) в международных соревнованиях, не следует лишать игроков индивидуального признания и уважения на основании действий своей страны. В этом отношении избрание Дацюка, на мой взгляд, стало правильным выбором комитета в явно рискованных обстоятельствах», — сказано в статье.

Павел Дацюк выступал за «Детройт Ред Уингз» с 2001 по 2016 год. В составе «красных крыльев» российский центрфорвард дважды становился обладателем Кубка Стэнли, трижды выигрывал плей-офф Западной конференции и четыре раза завоёвывал Президентский кубок, вручаемый команде за лучшие показатели в лиге по итогам регулярного чемпионата.

Церемония включения хоккеистов в Зал славы состоится 11 ноября в Торонто.