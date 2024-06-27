Канарейкин: Дацюк похож на Ларионова. Оба негабаритные, но с высоким хоккейным IQ

Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин оценил включение легендарного российского экс-форварда Павла Дацюка в Зал славы.

«Человек с двумя Кубками Стэнли, 15 лет провёл в «Детройт Ред Уингз». Большой вклад в развитие хоккея. Показательно, как Дацюк относился к сборной. По возможности всегда приезжал в её состав. Его можно сравнить с Игорем Ларионовым. Много параллелей: клуб «Детройт», схожая фактура, оба — негабаритные форварды. Больше всего их объединяло, что и тот и другой — очень светлые головы с высоким хоккейным IQ», — цитирует Канарейкина «Советский спорт».

Павел Дацюк выступал за «Детройт Ред Уингз» с 2001 по 2016 год. В составе «красных крыльев» российский центрфорвард дважды становился обладателем Кубка Стэнли, трижды выигрывал плей-офф Западной конференции и четыре раза завоёвывал Президентский кубок, вручаемый команде за лучшие показатели в лиге по итогам регулярного чемпионата.

Церемония включения хоккеистов в Зал славы состоится 11 ноября в Торонто.