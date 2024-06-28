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Определился обладатель приза лучшему новичку сезона в НХЛ

Определился обладатель приза лучшему новичку сезона в НХЛ
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Стал известен обладатель приза лучшему новичку сезона НХЛ — «Колдер Трофи». Им стал нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Коннор Бедард. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

По итогам голосования Бедард обошёл защитника «Миннесота Уайлд» Брока Фэйбера и игрока обороны «Нью-Джерси Дэвилз» Люка Хьюза.

Отметим, Бедард стал первым за восемь лет игроком клуба, выигравшим этот приз. Последний «Колдер Трофи» в «Чикаго» получал Артемий Панарин в 2016 году.

В минувшем регулярном сезоне Бедард стал лучшим бомбардиром среди новичков. В 68 матчах регулярки Бедард набрал 61 очко — забросил 22 шайбы и отдал 39 результативных передач. Он стал лучшим бомбардиром «Чикаго».

Напомним, «Чикаго» закончил регулярный сезон-2023/2024 на предпоследнем месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 52 очка в 82 встречах.

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