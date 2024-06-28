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Кучеров проиграл Маккиннону в голосовании за награду «самому выдающемуся хоккеисту сезона»

Национальная хоккейная лига назвала победителя индивидуальной награды «Тед Линдсей Эворд». Им стал нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон. Награда вручается «самому выдающемуся хоккеисту сезона» по итогам голосования среди членов профсоюза хоккеистов НХЛ.

Также на награду претендовали российский нападающий Никита Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг») и и Остон Мэттьюс («Торонто Мэйпл Лифс»).

Напомним, Кучеров в прошедшем сезоне стал лучшим бомбардиром НХЛ, набрав 144 (44+100) очка. Россиянин выиграл второй «Арт Росс Трофи» в карьере.

Маккиннон закончил регулярный чемпионат со 140 (51+89) очками в активе, став вторым бомбардиром сезона в НХЛ.

Мэттьюс стал лучшим снайпером прошедшего регулярного сезона. На счету американского форварда 107 (69+38) очков в 81 матче.

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