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Стал известен обладатель «Норрис Трофи» в НХЛ

Стал известен обладатель «Норрис Трофи» в НХЛ
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Определился обладатель приза, вручаемого лучшему защитнику по итогам регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) — «Норрис Трофи». Им стал игрок оборонительной линии «Ванкувер Кэнакс»

По итогам голосования Хьюз обошёл защитника «Нэшвилл Предаторз» Романа Йози и игрока обороны «Колорадо Эвеланш» Кейла Макара.

Отметим, Куинн Хьюз стал лучшим защитником-бомбардиром прошедшего сезона НХЛ. 24-летний Хьюз сыграл 94 матча за «Ванкувер» суммарно в регулярном чемпионате и плей-офф, в которых набрал 101 (17+84) очко. Для американца этот «Норрис Трофи» стал первым в его карьере.

Напомним, в завершившемся регулярном чемпионате «Ванкувер» под руководством Токкета стал победителем Тихоокеанского дивизиона. В плей-офф «косатки» вылетели во втором раунде, уступив в семи матчах «Эдмонтон Ойлерз».

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