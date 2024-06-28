Кочетков занял четвёртое место в борьбе за «Колдер», ещё два россиянина получили голоса

Стал известен обладатель приза лучшему новичку сезона НХЛ — «Колдер Трофи». Им стал нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Коннор Бедард. Об этом сообщает пресс-служба лиги. По итогам голосования Бедард обошёл защитника «Миннесота Уайлд» Брока Фэйбера и игрока обороны «Нью-Джерси Дэвилз» Люка Хьюза.

По итогам голосования Бедард набрал 1808 очков, Фэйбер — 1464, Хьюз — 686. Следом распложился российский голкипер «Каролины Харрикейнз» Пётр Кочетков, набравший 405 очка. При этом Пётр не получил ни одного первого места в опросе журналистов.

Также голоса получили ещё два россиянина — нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Дмитрий Воронков с четырьмя очками поделил 11-ю позицию, а защитник «Анахайм Дакс» Павел Минтюков набрал один зачётный балл и поделил 14-ю строчку.