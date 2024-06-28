Бобровский стал третьим в борьбе за «Везину», Шестёркин — четвёртым, Сорокин — восьмым

Национальная хоккейная лига объявила победителя награды лучшему вратарю регулярного чемпионата — «Везина Трофи». Им стал американский голкипер Коннор Хеллебайк из «Виннипег Джетс».

На награду также претендовали российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский и американец Тэтчер Демко из «Ванкувер Кэнакс».

Лауреат определялся голосованием генеральных менеджеров клубов НХЛ. По итогам голосования Бобровский занял третье место, набрав 40 очков (одно первое место). Хеллебайк получил 158 очков (31 первое место), Демко набрал 70 очков.

Четвёртую позицию занял российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин (семь очков), восьмое место поделил голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин (одно очко).