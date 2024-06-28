Бобровский проиграл в голосовании за награду лучшему вратарю регулярного чемпионата НХЛ

Национальная хоккейная лига объявила победителя награды лучшему вратарю регулярного чемпионата — «Везина Трофи». Им стал Коннор Хеллебайк из «Виннипег Джетс».

На награда также претендовали российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский и Тэтчер Демко из «Ванкувер Кэнакс».

Напомним, Бобровский в составе «Флориды» выиграл Кубок Стэнли. Всего в завершившемся плей-офф Бобровский провёл 24 матча, в которых отражал 90,6% бросков в среднем за игру при коэффициенте надёжности 2,32 и двух шат-аутах.

В регулярном чемпионате Бобровский провёл 58 матчей, одержал 36 побед, шесть из которых — «на ноль», имея процент отражённых бросков 91,5 и коэффициент надёжности 2,37.

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