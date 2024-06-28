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«Лос-Анджелес» обменял бронзового призёра ЧМ-2024 в «Сан-Хосе»

«Лос-Анджелес» обменял бронзового призёра ЧМ-2024 в «Сан-Хосе»
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Два клуба Национальной хоккейной лиги «Сан-Хосе Шаркс» и «Лос-Анджелес Кингз» совершили обмен, по итогам которого стан «акул» пополнил форвард Карл Грундстрём, в обратном направлении отправился защитник Кайл Берроуз.

26-летний Грундстрём набрал 12 (8+4) очков в 50 матчах за «Кингз» в регулярном чемпионате НХЛ-2023/2024. В плей-офф американская команда не попала, и Карл отправился в расположении сборной Швеции для участия в чемпионате мира. Там шведский форвард сыграл 10 матчей, в которых забросил три шайбы, в том числе оформив дубль в матче за третье место со сборной Канады (4:2). В итоге Грундстрём стал бронзовым призёром турнира.

У 28-летнего Берроуза в прошлом сезоне 73 матча в регулярном чемпионате НХЛ и 8 (2+6) очков.

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