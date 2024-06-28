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Маккиннон выиграл «Харт Трофи», Кучеров опередил Макдэвида

Маккиннон выиграл «Харт Трофи», Кучеров опередил Макдэвида
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Определился обладатель приза, вручаемого хоккеисту, который внёс наибольший вклад в успехи своей команды в регулярном сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ) — «Харт Мемориал Трофи». Им стал форвард «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон.

Также на награду претендовал российский нападающий Никита Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг»), который стал вторым по итогам голосования. Коннор Макдэвид («Эдмонтон Ойлерз») стал третьим, Остон Мэттьюс («Торонто Мэйпл Лифс») — четвёртый («Торонто Мэйпл Лифс») и Артемий Панарин («Нью-Йорк Рейнджерс») оказался на пятой строчке.

Напомним, Кучеров в прошедшем сезоне стал лучшим бомбардиром НХЛ, набрав 144 (44+100) очка. Россиянин выиграл второй «Арт Росс Трофи» в карьере.

Маккиннон закончил регулярный чемпионат со 140 (51+89) очками в активе, став вторым бомбардиром сезона в НХЛ.

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