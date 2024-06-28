Пётр Кочетков включён в символическую сборную новичков сезона НХЛ

Национальная хоккейная лига представила символическую сборную новичков минувшего сезона. В неё оказался включён один российский представитель — им стал голкипер «Каролины Харрикейнз» Пётр Кочетков.

Также в символическую сборную вошли защитники Брок Фэйбер («Миннесота Уайлд») и Люк Хьюз («Нью-Джерси Дэвилз»), а также трио форвардов — Коннор Бедард («Чикаго Блэкхоукс»), Логан Кули («Аризона Койотс») и Марко Росси («Миннесота»).

Ранее стало известно, что Бедард получил приз лучшему новичку сезона НХЛ. В тройку лучших также вошли Фэйбер и Хьюз, а 25-летний Кочетков занял четвёртое место по итогам голосования.