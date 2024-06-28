Манджапане обменян в «Вашингтон». Он забил России в овертайме четвертьфинала ЧМ-2021

Клубы Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» и «Калгари Флэймз» провернули обмен, по итогам которого состав столичной команды пополнил канадский форвард Эндрю Манджапане. Взамен «огоньки» получили выбор во втором раунде драфта НХЛ — 2025.

В минувшем сезоне 28-летний форвард принял участие в 75 матчах регулярного чемпионата НХЛ, в которых забросил 14 шайб и сделал 26 результативных передач при показателе полезности "+7" и 47 минутах штрафного времени.

Примечательно, что Манджапане по сей день остаётся автором последней заброшенной шайбы в ворота сборной России на чемпионатах мира. В овертайме четвертьфинала ЧМ-2021 нападающий принёс победу сборной Канады (2:1 ОТ), после чего российская команда на данный момент больше не принимала участия в мировых первенствах. Канадцы же в итоге выиграли тот турнир.