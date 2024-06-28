Панарин занял 5-е место в голосовании за обладателя «Харт Трофи». У него три первых места

Определился обладатель приза, вручаемого хоккеисту, который внёс наибольший вклад в успехи своей команды в регулярном сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ) — «Харт Мемориал Трофи». Им стал форвард «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон (1740 баллов, 137 первых мест).

Также на награду претендовал российский нападающий Никита Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг», 1269 баллов, 50 первых мест), который стал вторым по итогам голосования. Коннор Макдэвид («Эдмонтон Ойлерз», 845 баллов, одно первое место) стал третьим.

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин занял 5-е место в голосовании, набрав 175 баллов. При этом он получил больше первых мест (три), чем Макдэвид (одно) и занявший 4-е место нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс (756 баллов, два первых места).

Обладатель приза самому ценному для своей команды игроку НХЛ был определён по итогам голосования журналистов, состоявшегося после завершения регулярного чемпионата. Каждый выборщик называл свою пятёрку претендентов, баллы считались по схеме 10-7-5-3-1.