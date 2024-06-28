Кучеров и Панарин вошли в первую символическую сборную лучших игроков сезона НХЛ

Национальная хоккейная лига опубликовала две символические сборные лучших игроков сезона НХЛ.

В первую команду вошли Артемий Панарин («Нью-Йорк Рейнджерс»), Натан Маккиннон («Колорадо Эвеланш»), Никита Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг»), Куинн Хьюз («Ванкувер Кэнакс»), Коннор Хеллебайк («Виннипег Джетс»).

Во вторую команду попали Филип Форсберг («Нэшвилл Предаторз»), Коннор Макдэвид («Эдмонтон Ойлерз»), Давид Пастрняк («Бостон Брюинз»), Адам Фокс («Нью-Йорк Рейнджерс»), Кейл Макар («Колорадо Эвеланш»), Тэтчер Демко («Ванкувер Кэнакс»).

Напомним, победителем Кубка Стэнли стала «Флорида Пантерз», которая в финальной серии прошлого сезона обыграла «Эдмонтон Ойлерз» со счётом 3-4.

Материалы по теме Панарин рассказал, как принял решение об участии в матче российских звеёзд НХЛ и КХЛ

Сколько платят хоккеистам НХЛ в 2024 году