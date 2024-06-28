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Экс-арбитр НХЛ — о поведении Кучерова на церемонии вручения наград: стыдно!

Экс-арбитр НХЛ — о поведении Кучерова на церемонии вручения наград: стыдно!
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Экс-арбитр НХЛ Тим Пил раскритиковал поведение российского нападающего Никиты Кучерова во время церемонии вручения наград. Во время церемонии награждения журналист подошёл к Кучерову, чтобы взять интервью. Однако, россиянин неохотно и односложно отвечал на вопросы.

«Примерно такой же энтузиазм он проявил и на Матче всех звёзд НХЛ. Проявите уважение к фанатам, которые поддерживают вас и платят деньги за билеты, чтобы посмотреть на вас, что позволяет вам зарабатывать миллионы в год. Стыдно!» — написал Пил в своей социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, в феврале Кучерова обвинили в том, что он халатно подошёл к конкурсам Матча звёзд.
Ранее Кучеров проиграл Маккиннону в голосовании за награду «самому выдающемуся хоккеисту сезона», а также занял второе место в номинации «Харт Мемориал Трофи», вручаемой игроку, который внёс наибольший вклад в успехи своей команды в регулярном сезоне.

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