Кучеров стал 1-м за 22 года в НХЛ игроком, которого единогласно выбрали в сборную сезона

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров был выбран в первую символическую сборную сезона в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

31-летний россиянин получил 187 первых мест из 187 в голосовании за правого крайнего нападающего. Таким образом, впервые с 2002 года хоккеист был выбран единогласно. 22 года назад Джером Игинла получил 100 процентов первых мест в голосовании на этой же позиции.

Отметим, в первую команду вошли Артемий Панарин («Нью-Йорк Рейнджерс»), Натан Маккиннон («Колорадо Эвеланш»), Никита Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг»), Куинн Хьюз («Ванкувер Кэнакс»), Коннор Хеллебайк («Виннипег Джетс»).

Во вторую команду попали Филип Форсберг («Нэшвилл Предаторз»), Коннор Макдэвид («Эдмонтон Ойлерз»), Давид Пастрняк («Бостон Брюинз»), Адам Фокс («Нью-Йорк Рейнджерс»), Кейл Макар («Колорадо Эвеланш»), Тэтчер Демко («Ванкувер Кэнакс»).

Напомним, Кучеров в прошедшем сезоне стал лучшим бомбардиром НХЛ, набрав 144 (44+100) очка.

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