Форвард «Колорадо» Маккиннон прокомментировал завоевание двух индивидуальных наград

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон высказался о завоевании двух индивидуальных наград — «Харт Трофи» и «Тед Линдсей Эворд».

«Это действительно здорово. Честно говоря, я никогда не думал, что выиграю эти трофеи, нечто особенное.

Награды могли достаться Кучу [Кучерову], Коннору [Макдэвиду], Остону [Мэттьюсу], многим другим парням. Определённо мне очень повезло, что вы все проголосовали за меня. Я это ценю. Здорово, что людям в лиге нравится моя игра», — цитирует Маккиннона сайт НХЛ.

Напомним, «Харт Трофи» — приз, вручаемый хоккеисту, который внёс наибольший вклад в успехи своей команды в регулярке. «Тед Линдсей Эворд» — награда, вручаемая самому выдающемуся хоккеисту сезона по итогам голосования среди членов профсоюза хоккеистов НХЛ.