ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Форвард «Колорадо» Маккиннон прокомментировал завоевание двух индивидуальных наград

Форвард «Колорадо» Маккиннон прокомментировал завоевание двух индивидуальных наград
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон высказался о завоевании двух индивидуальных наград — «Харт Трофи» и «Тед Линдсей Эворд».

«Это действительно здорово. Честно говоря, я никогда не думал, что выиграю эти трофеи, нечто особенное.

Награды могли достаться Кучу [Кучерову], Коннору [Макдэвиду], Остону [Мэттьюсу], многим другим парням. Определённо мне очень повезло, что вы все проголосовали за меня. Я это ценю. Здорово, что людям в лиге нравится моя игра», — цитирует Маккиннона сайт НХЛ.

Напомним, «Харт Трофи» — приз, вручаемый хоккеисту, который внёс наибольший вклад в успехи своей команды в регулярке. «Тед Линдсей Эворд» — награда, вручаемая самому выдающемуся хоккеисту сезона по итогам голосования среди членов профсоюза хоккеистов НХЛ.

Материалы по теме
Немыслимый грабёж? Но Кучеров сам виноват, что его прокатили мимо «Харта»
Немыслимый грабёж? Но Кучеров сам виноват, что его прокатили мимо «Харта»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android