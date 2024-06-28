The Athletic: «Нэшвилл» продлит контракт с голкипером Саросом на общую сумму в $ 61,9 млн

Североамериканское издание The Athletic со ссылкой на источники сообщает, что «Нэшвилл Предаторз» продлит контракт с голкипером Юусе Саросом на восемь лет и общую сумму в $ 61,92 млн. Среднегодовая зарплата составит $ 7,72 млн. Ожидается, что официально об этом объявят в понедельник, 1 июля.

В сезоне-2023/2024 Юусе Сарос провёл в регулярке 64 игры, отражая 90,6% бросков с коэффициентом надёжности 2,86.

29-летний Сарос последние два сезона лидировал в НХЛ по количеству отражённых бросков. Он совершил 1928 сейвов в 2023 году и 1672 — в 2024. Сарос провел всю свою карьеру в стане «хищников» с тех пор, как был выбран в четвёртом раунде драфта НХЛ 2013 года.

Ранее генеральный менеджер «Нэшвилл Предаторз» Барри Тротц сообщил, что голкиперы Ярослав Аскаров и Юусе Сарос с огромной долей вероятности не будут обменяны.