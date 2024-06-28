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Самсонов вошёл в список лучших свободных агентов-вратарей по версии сайта НХЛ

Самсонов вошёл в список лучших свободных агентов-вратарей по версии сайта НХЛ
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Официальный сайт Национальной хоккейной лиги представил список лучших свободных агентов-вратарей в нынешнее межсезонье.

В данный список вошёл российский голкипер Илья Самсонов, который с большой долей вероятности покинет «Торонто Мэйпл Лифс» по окончании контракта 1 июля.

Кроме Самсонова, в список попали: Лоран Броссуа («Виннипег Джетс»), Кейси Десмит («Ванкувер Кэнакс»), Каапо Кяхкёнен («Нью-Джерси Дэвилз»), Кэлвин Пикар («Эдмонтон Ойлерз»), Джеймс Раймер («Детройт Ред Уингз»), Энтони Столарз («Флорида Пантерз»), Кэм Тальбо («Лос-Анджелес Кингз»), Скотт Уэджвуд («Даллас Старз»).

Ранее журналист Рори Бойлен в статье на сайте Sportsnet заявил, что «Торонто Мэйпл Лифс» не собирается предлагать новый контракт российскому голкиперу Илье Самсонову.

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