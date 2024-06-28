Генменеджер «Вашингтона» высказался о ситуации Ти Джеем Оши, у которого проблемы со спиной

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан рассказал о ситуации нападающего клуба Ти Джея Оши, у которого имеются проблемы со спиной.

«Он всё ещё ищет решение, общается с врачами и нашим тренерским штабом. Сейчас начало лета, так что посмотрим, как всё сложится ближе к началу осени», — приводит слова Маклеллана официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

В регулярном сезоне-2023/2024 37-летний Оши провёл 52 встречи, в которых забросил 12 шайб и отдал 13 результативных передач, набрав в общей сложности 25 очков. В розыгрыше Кубка Стэнли — 2024 форвард сыграл четыре матча, где записал на свой счёт одну голевую передачу.

В прошлом сезоне «Вашингтон» вылетел в первом раунде Кубка Стэнли — 2024 в серии с «Нью-Йорк Рейнджерс», проиграв со счётом 0-4. «Кэпс» попали в плей-офф с восьмого места, набрав в 82 матчах 91 очко.