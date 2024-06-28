Призёр Олимпийских игр рассказал, какого российского игрока ему напоминает Иван Демидов

Бронзовый призёр Олимпийских игр Сергей Самсонов оценил игру форварда системы СКА Ивана Демидова и сравнил его с нападающим «Миннесоты Уайлд» Кириллом Капризовым.

«Он очень сильный нападающий: здорово катается, здорово владеет клюшкой, нацелен на ворота, но также может быть и хорошим плеймейкером. Он провёл феноменальный сезон в МХЛ, был заметен практически в каждой игре, и у него есть всё, что спрашивается с молодого игрока, идущего очень высоко на драфте.

Мне он в какой-то степени напоминает Кирилла Капризова, и я думаю, многие генеральные менеджеры команд видят в нём индивидуально очень сильного игрока. Когда спортсмен может сам решить многие проблемы на льду, это всегда бросается в глаза. По моему мнению, если бы Иван играл в Америке, то он поспорил бы за первое место с Селебрини. Я вижу его таким сильным индивидуальным игроком», — приводит слова Самсонова ТАСС.

Ранее Иван Демидов был назван лучшим правым крайним форвардом драфта НХЛ — 2024 по версии официального сайта лиги. Демидов стал самым ценным игроком сезона в МХЛ. В плей-офф на счету 18-летнего нападающего 17 матчей и 28 (11+17) набранных очков. В составе «СКА-1946» Иван Демидов стал обладателем Кубка Харламова.