ФХР представила новые правила сертификации тренеров

Федерация хоккея России разработала и опубликовала новое положение о сертификации тренеров по виду спорта «хоккей».

Новые правила направлены на повышение профессионального уровня российских тренеров, позволяют повысить качество их работы. Сертификация обязательна для тренеров, работающих в командах-участницах российских официальных спортивных соревнований, а также для тренеров, работающих с командами профессиональных хоккейных клубов.

Положение устанавливает тренерские категорий ФХР, очерёдность их присвоения, требования к уровню образования и стажу работы, а также определяет порядок проведения сертификации на соответствующие тренерские категории ФХР, контроля за деятельностью сертифицированного тренера и действия сертификата в случае применения к тренеру санкций.

Положением предусмотрены четыре вида тренерских категорий ФХР, которые присваиваются последовательно.

— Категория «Стандарт» позволяет тренеру работать в командах, участвующих в региональных соревнованиях, физкультурных мероприятиях («Золотая шайба», а также в любительских и студенческих турнирах);

— Категория «Эксперт» нужна для осуществления руководства командой, участвующей в межрегиональных и всероссийских соревнованиях;

— Специалист с категорией «Профи» получает право работы в юношеских и юниорских сборных страны, а также в клубных турнирах, проводимых ФХР;

— Категория «Элит» даёт право участия в любых международных турнирах (включая чемпионаты мира и Олимпийские игры) в качестве тренера сборных команд Российской Федерации.

Ознакомиться с положением о сертификации тренеров по виду спорта «хоккей» можно здесь.