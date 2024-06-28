Немногословное интервью Никиты Кучерова на церемонии вручения наград НХЛ

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров немногословно ответил на вопросы во время церемонии вручения наград НХЛ. Из-за этого интервью форварда раскритиковали болельщики и журналисты.

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— Как ты? Выглядишь не очень.

— Всё хорошо.

— У тебя может быть второй в карьере «Харт Трофи». Куда денешь первый?

— Он у меня в офисе.

— Сколько энтузиазма! Что насчет следующего сезона? Что бы ты хотел от него получить?

— Попробую выиграть Кубок Стэнли, — заявил Кучеров.

Напомним, в феврале Кучерова обвинили в том, что он халатно подошёл к конкурсам Матча звёзд.

Ранее Кучеров проиграл Маккиннону в голосовании за награду «самому выдающемуся хоккеисту сезона», а также занял второе место в номинации «Харт Мемориал Трофи», вручаемой игроку, который внёс наибольший вклад в успехи своей команды в регулярном сезоне.