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Немногословное интервью Никиты Кучерова на церемонии вручения наград НХЛ

Немногословное интервью Никиты Кучерова на церемонии вручения наград НХЛ
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Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров немногословно ответил на вопросы во время церемонии вручения наград НХЛ. Из-за этого интервью форварда раскритиковали болельщики и журналисты.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

— Как ты? Выглядишь не очень.
— Всё хорошо.
— У тебя может быть второй в карьере «Харт Трофи». Куда денешь первый?
— Он у меня в офисе.
— Сколько энтузиазма! Что насчет следующего сезона? Что бы ты хотел от него получить?
— Попробую выиграть Кубок Стэнли, — заявил Кучеров.

Напомним, в феврале Кучерова обвинили в том, что он халатно подошёл к конкурсам Матча звёзд.

Ранее Кучеров проиграл Маккиннону в голосовании за награду «самому выдающемуся хоккеисту сезона», а также занял второе место в номинации «Харт Мемориал Трофи», вручаемой игроку, который внёс наибольший вклад в успехи своей команды в регулярном сезоне.

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