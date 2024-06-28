Светлов — о «Конн Смайт»: ноль вторых мест Бобровского — загадка! Дело в политике

Олимпийский чемпион — 1988, чемпион мира — 1986, участник тренерского совета ФХР Сергей Светлов оценил голосование журналистов за победителя «Конн Смайт Трофи» — приза самому ценному игроку розыгрыша Кубка Стэнли.

«14 первых мест Макдэвида из 15 возможных готов принять. Но как объяснить то, что в этом голосовании у Бобровского — ноль вторых мест? Для меня это загадка! Думаю, любой профессионал, который смотрел эту серию, выделил именно двух хоккеистов — Макдэвида и Бобровского. Третий — на небольшом отдалении — ещё один форвард-капитан Барков.

Тем не менее, если в наших СМИ прошла правильная информация, только одно издание из 15 в двойке лучших назвало Бобровского, причём под первым номером. То есть жюри сделало совершенно странный выбор и, по сути, прокатило вратаря «Флориды». Вот что удивительно!

Профессионального, спортивного объяснения этому нет. Значит, дело в каких-то околохоккейных вещах, в политике. Сегодня этим никого не удивить», — сказал Светлов в интервью Russia-Hockey.ru.

Бобровский — двукратный обладатель приза лучшему вратарю регулярного чемпионата НХЛ — «Везина Трофи» (2013, 2017); первый российский вратарь, завоевавший эту награду, и единственный российский вратарь, получивший её дважды; чемпион мира 2014 года в составе сборной России и обладатель Кубка Стэнли в составе «Флориды».

На счету Макдэвида в завершившемся плей-офф НХЛ восемь шайб и 34 результативные передачи в 25 матчах. В регулярном сезоне он сделал 100 ассистов и забросил 32 шайбы в 76 встречах.