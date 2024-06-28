ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Питтсбург» готов рассмотреть обмен голкипера Тристана Джерри — The Athletic

«Питтсбург» готов рассмотреть обмен голкипера Тристана Джерри — The Athletic
Комментарии

«Питтсбург Пингвинз» готов рассмотреть обмен голкипера Тристана Джерри, сообщает The Athletic. «Пингвины» сообщили другим командам, что готовы изучать предложения по 29-летнему вратарю.

При этом клуб не исключает, что он останется в команде и составит тандем с Алексом Недельковичем, с которым «Питтсбург» продлил контракт 21 июня.

У Джерри остаётся четыре года по контракту с кэпхитом $ 5 млн. В его соглашении есть пункт об ограничении на обмен (стоп-лист из 12 команд), вратарь обновит этот список 1 июля.

Напомним, «Питтсбург» пропустил плей-офф во втором сезоне подряд. Последний раз команда не участвовала в борьбе за Кубок Стэнли в нескольких подряд сезонах почти два десятилетия назад (2001–2006).

Материалы по теме
«Питтсбург» продлил контракт с голкипером Недельковичем на общую сумму в $ 5 млн
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android