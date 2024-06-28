«Питтсбург» готов рассмотреть обмен голкипера Тристана Джерри — The Athletic

«Питтсбург Пингвинз» готов рассмотреть обмен голкипера Тристана Джерри, сообщает The Athletic. «Пингвины» сообщили другим командам, что готовы изучать предложения по 29-летнему вратарю.

При этом клуб не исключает, что он останется в команде и составит тандем с Алексом Недельковичем, с которым «Питтсбург» продлил контракт 21 июня.

У Джерри остаётся четыре года по контракту с кэпхитом $ 5 млн. В его соглашении есть пункт об ограничении на обмен (стоп-лист из 12 команд), вратарь обновит этот список 1 июля.

Напомним, «Питтсбург» пропустил плей-офф во втором сезоне подряд. Последний раз команда не участвовала в борьбе за Кубок Стэнли в нескольких подряд сезонах почти два десятилетия назад (2001–2006).