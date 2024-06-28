Сергей Самсонов рассказал, кто из игроков драфта НХЛ — 2024 уже готов играть в лиге

Бронзовый призёр Олимпийских игр Сергей Самсонов заявил, что белорусский защитник Артём Левшунов — один из игроков драфта НХЛ — 2024, кто уже готов играть в лиге.

«Он, наверное, один из игроков на этом драфте, который уже готов играть в НХЛ в следующем сезоне. Это видно по физике, как он катается. Думаю, игра в колледже ему немного помогла в том, чтобы представить, что будет на следующем уровне. Игра в колледже — не игра в юниорской лиге, ты играешь против ребят, которым 21-22 года, есть и хоккеисты 23 лет. И зайти молодому парню в такую лигу, быть защитником, набирать практически по баллу за игру — это очень тяжело. Некоторым ребятам ещё нужно физически расти, а Артём близок к совершенству в этом плане. У него есть ещё потенциальный запас, но у него есть игра, на которую он будет опираться», — цитирует Самсонова ТАСС.

Церемония драфта Национальной хоккейной лиги — 2024 состоится 28 и 29 июня в Парадайсе (США). В середине июня в Майами открылся лагерь, в рамках которого многие юниоры, российские и не только, готовились к драфту НХЛ 2024 года. Первый выбор на предстоящем драфте сделает «Сан-Хосе».