«Макдэвид не заслужил «Конн Смайт». Член Зала славы НФЛ жёстко высказался о выборе Коннора

Член Зала славы Национальной футбольной лиги (НФЛ) Шеннон Шарп жёстко раскритиковал завоевание капитаном «Эдмонтон Ойлерз» Коннором Макдэвидом «Конн Смайт Трофи» — приза самому ценному игроку Кубка Стэнли. Шарп заявил, что трофей должен был достаться российскому голкиперу «Флориды Пантерз» Сергею Бобровскому.

«Чёрт возьми, разве не должно быть больше акцента на победе? Вратарь из «Флориды» был впечатляющим. Он должен получить эту награду.

Макдэвид не заслужил этой награды! Нельзя вручать награды: «О, он играл великолепно». Ну, не играл он достаточно хорошо, чтобы победить», — заявил Шарп в эфире ESPN.

Бобровский — двукратный обладатель приза лучшему вратарю регулярного чемпионата НХЛ — «Везина Трофи» (2013, 2017); первый российский вратарь, завоевавший эту награду, и единственный российский вратарь, получивший её дважды; чемпион мира 2014 года в составе сборной России и обладатель Кубка Стэнли в составе «Флориды».

На счету Макдэвида в завершившемся плей-офф НХЛ восемь шайб и 34 результативные передачи в 25 матчах. В регулярном сезоне он сделал 100 ассистов и забросил 32 шайбы в 76 встречах.