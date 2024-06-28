Геннадий Курдин объяснил, почему Никита Кучеров не прилетит в Россию в это межсезонье

Детский тренер Геннадий Курдин, рассказал о причине, по которой его ученик нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров этим летом не прилетит в Россию.

— Вы собирались провести летом матч своих выпускников в Москве, и в нём бы сыграли Никита Кучеров, Никита Гусев, Игорь Ожиганов и другие ребята. Эта идея остаётся в силе?

— К сожалению, нет. Кучеров в этом году не приедет в Россию. К нему теща летела 30 часов, он говорит: «Ну куда я с маленькими детьми полечу 30 часов с пересадками?» Просто не решился на этот шаг. Идею с матчем мы свернули. В этом году это не срослось. Оставим до лучших времён, — сказал Курдин в интервью «Матч ТВ».

Напомним, Кучеров в прошедшем сезоне стал лучшим бомбардиром НХЛ, набрав 144 (44+100) очка. Россиянин выиграл второй «Арт Росс Трофи» в карьере.