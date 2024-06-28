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Обладатель Кубка Стэнли Бобровский пригласил болельщиков на матч российских звёзд

Обладатель Кубка Стэнли Бобровский пригласил болельщиков на матч российских звёзд
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Обладатель Кубка Стэнли, лучший российский вратарь НХЛ Сергей Бобровский поделился ожиданиями от благотворительного матча между сборными российских звезд НХЛ и КХЛ.

«Хочу пригласить всех поклонников хоккея на благотворительный матч, который состоится в Москве 20 июля на «ЦСКА Арене». В этой игре встретятся одни из лучших хоккеистов современности нашей с вами страны. В рамках этого благотворительного мероприятия будет возможность помочь нуждающимся. Приходите, будет интересно, будет круто!» – приводит слова Бобровского пресс-служба события.

Матч пройдёт 20 июля в Москве на льду «ЦСКА Арены». Игра начнётся в 15:00 по московскому времени. Основную часть денежных средств, которая будет выручена от проведения матча, направят в благотворительные фонды, организованные хоккеистами и партнёрами мероприятия.

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