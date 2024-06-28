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Журналист The Athletic высказался про интервью Кучерова на церемонии вручения наград НХЛ

Журналист The Athletic высказался про интервью Кучерова на церемонии вручения наград НХЛ
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Журналист The Athletic Майкл Руссо на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter) высказался про интервью российского нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова на церемонии вручения наград НХЛ. Напомним, комик Мэтт Френд надел накладную бороду и пытался разговаривать с форвардом с русским акцентом.

«Это был не тот игрок, с которым можно было это делать», — написал Руссо.

Кучеров проиграл форварду «Колорадо Эвеланш» Натану Маккиннону в голосовании за награду «самому выдающемуся хоккеисту сезона», а также занял второе место в номинации «Харт Мемориал Трофи», вручаемой игроку, который внёс наибольший вклад в успехи своей команды в регулярном сезоне.

Никита в прошедшем сезоне стал лучшим бомбардиром НХЛ, набрав 144 (44+100) очка. Россиянин выиграл второй «Арт Росс Трофи» в карьере.

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