Нестеров: спад пойдёт ЦСКА на пользу, в следующем сезоне не будем расслабляться

Олимпийский чемпион, капитан ЦСКА Никита Нестеров поделился ожиданиями от нового сезона КХЛ для армейского клуба.

— ЦСКА мог выиграть три Кубка Гагарина подряд и установить рекорд, однако в этом сезоне у команды случился небольшой спад. На ваш взгляд, в чём причина?

— Я думаю, что одна из причин — это наша самоуверенность. Считаю, что спад пойдёт нам на пользу: в следующем сезоне мы соберёмся и больше не будем расслабляться.

— На правах капитана как вы поддерживали коллектив в этом сезоне?

— По-разному: методом кнута и пряника, иногда — криком, иногда — словами поддержки. И жёстко, и ласково. Но не только я поддерживал команду: у меня есть помощники, ассистенты, и сами игроки имеют право слова. И ключевой момент: ты можешь высказываться тогда, когда сам играешь хорошо. В таком случае ты имеешь право кого-то критиковать. В любом другом случае не стоит этого делать, — сказал Нестеров в интервью «Газете.Ru».

В сезоне-2023/2024 Континентальной хоккейной лиги ЦСКА завершил регулярный чемпионат на шестом месте в турнирной таблице Западной конференции. Команда Сергея Фёдорова набрала 76 очков за 68 игр. В первом раунде плей-офф армейцы проиграли ярославскому «Локомотиву» — 1-4. В межсезонье команду возглавил Илья Воробьёв.