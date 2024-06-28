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«Это показатель их уровня». Канарейкин о Кучерове и Панарине в пятёрке лучших игроков НХЛ

«Это показатель их уровня». Канарейкин о Кучерове и Панарине в пятёрке лучших игроков НХЛ
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Бывший главный тренер клубов КХЛ Фёдор Канарейкин оценил включение российского форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина и нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова в символическую сборную лучших игроков сезона НХЛ.

«Можно только порадоваться тому, что наши ребята оказались в первой пятёрке сезона. Это очень большое достижение и признание их мастерства. Кучеров и Панарин – звёзды НХЛ, которых лига раскручивает. За их многолетний труд и успехи они получают подобные награды и приглашаются на Матчи звёзд. Это показатель их уровня», – сказал Канарейкин в интервью Vprognoze.

Напомним, в первую команду звёзд вошли Артемий Панарин («Нью-Йорк Рейнджерс»), Натан Маккиннон («Колорадо Эвеланш»), Никита Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг»), Куинн Хьюз («Ванкувер Кэнакс»), Коннор Хеллебайк («Виннипег Джетс»).

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