Нападающий ЦСКА: победа «Металлурга» в Кубке Гагарина – 100% сенсация

Нападающий ЦСКА Владислав Каменев высказался о победе «Металлурга» в розыгрыше Кубка Гагарина — 2024.

«Это 100% сенсация. Тем более со счётом 4-0 в серии против такого мощного и дисциплинированного «Локомотива». В команде был баланс: я уверен, что опытные ребята, которых было не так много, в тяжёлые моменты подсказывали напарникам по команде. Этот сплав молодости и опыта дал результат», – сказал Каменев в интервью Metaratings.ru.

Напомним, в прошлом сезоне «Металлург» в финальной серии плей-офф обыграл ярославский «Локомотив» в четырёх матчах и стал обладателем Кубка Гагарина. Главный тренер Андрей Разин впервые в своей карьере выиграл серию плей-офф и в первый же сезон у руля магнитогорского клуба стал обладателем главного трофея Континентальной хоккейной лиги.