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ИИХФ не указала российских и белорусских игроков в сообщении про драфт НХЛ‑2024

ИИХФ не указала российских и белорусских игроков в сообщении про драфт НХЛ‑2024
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Международная федерация хоккея (ИИХФ) на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter) в списке лучших проспектов из Европы, доступных для драфта НХЛ — 2024 не указала российских и белорусских игроков.

Фото: ИИХФ

Напомним, одними из главных фаворитов предстоящего драфта НХЛ являются белорусский защитник Артём Левшунов, российский игрок обороны Антон Силаев, форвард Иван Демидов.

Церемония драфта Национальной хоккейной лиги — 2024 состоится 28 и 29 июня в Парадайсе (США). Первый раунд драфта стартует в 3:00 мск. В середине июня в Майами открылся лагерь, в рамках которого многие юниоры, российские и не только, готовились к драфту НХЛ 2024 года. Первый выбор на предстоящем драфте сделает «Сан-Хосе Шаркс».

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