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Форвард «Питтсбурга» Малкин рассказал об участии в матче российских звёзд НХЛ и КХЛ

Форвард «Питтсбурга» Малкин рассказал об участии в матче российских звёзд НХЛ и КХЛ
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Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин подтвердил, что примет участие в благотворительном матче между сборными российских звёзд НХЛ и КХЛ.

«Когда Миша Сергачёв пригласил меня поучаствовать в благотворительном матче в Москве, я сразу ответил согласием. Не раз принимал участие в таких матчах и в России, и в Северной Америке, всегда рад помочь тем, кому необходима наша поддержка.

По-моему, это будет первый такой матч, когда на льду соберётся одновременно столько сильных хоккеистов из двух лиг, обладателей Кубка Стэнли и Кубка Гагарина. Надеюсь, что этот матч станет традиционным и мы каждое лето будем играть в хоккей дома и дарить людям большой праздник добра», – приводит слова Малкина пресс-служба события.

Матч пройдёт 20 июля в Москве на льду «ЦСКА Арены». Основную часть денежных средств, которая будет выручена от проведения матча, направят в благотворительные фонды, организованные хоккеистами и партнёрами мероприятия.

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