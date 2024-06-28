Маккиннон — о поздравлениях с наградами НХЛ: мне позвонили Кросби и Гретцки, было приятно

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон рассказал, как его поздравили с завоеванием двух индивидуальных наград — «Харт Трофи» и «Тед Линдсей Эворд».

«Имя каждого игрока, которого я почитал в детстве, есть на этих призах, быть частью этой компании – просто нереально. Это определённо что-то особенное. Все ребята мне очень помогли, и я хочу поблагодарить очень многих людей. Безусловно, здорово быть частью этого.

Мне позвонили Сид, Уэйн. Всегда приятно, когда имя Уэйна Гретцки появляется на экране твоего телефона. Я видел его имя, наверное, сотню раз на этой награде. Круто, что у меня есть такая поддержка. Я не смог бы сделать это в одиночку», — цитирует Маккиннона сайт НХЛ.

Напомним, «Харт Трофи» — приз, вручаемый хоккеисту, который внёс наибольший вклад в успехи своей команды в регулярке. «Тед Линдсей Эворд» — награда, вручаемая самому выдающемуся хоккеисту сезона по итогам голосования среди членов профсоюза хоккеистов НХЛ.