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Канарейкин: Бобровский и Кучеров заслужили награды, но политика соприкасается со спортом

Канарейкин: Бобровский и Кучеров заслужили награды, но политика соприкасается со спортом
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Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин оценил тот факт, что голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский и нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров остались без индивидуальных наград НХЛ по итогам сезона.

«У каждого человека есть свой любимый игрок, и он голосует за того, кто ему нравится. Что касается Сергея Бобровского, он провёл феноменальный сезон. В регулярке ему удались не все игры, но то, что он продемонстрировал в решающих матчах — это всё перекрывает. Игрок, выигравший Кубок Стэнли, заслуживает индивидуальной награды.

Что касается Никиты Кучерова, которому предпочли Натана Маккиннона, то политика каким-то боком соприкасается со спортом, хотим мы этого или не хотим. Кому-то нравится Маккиннон, но для нас лучшие — это Кучеров и Артемий Панарин. На данный момент это две величайшие звезды», — приводит слова Канарейкина Metaratings.

Кучеров проиграл форварду «Колорадо Эвеланш» Натану Маккиннону в голосовании за награду «самому выдающемуся хоккеисту сезона», а также занял второе место в номинации «Харт Мемориал Трофи», вручаемой игроку, который внёс наибольший вклад в успехи своей команды в регулярном сезоне.

Никита в прошедшем сезоне стал лучшим бомбардиром НХЛ, набрав 144 (44+100) очка. Россиянин выиграл второй «Арт Росс Трофи» в карьере.

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