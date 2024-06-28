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Канадский защитник «Витязя» назвал лучшего хоккеиста в КХЛ, против которого он играл

Канадский защитник «Витязя» назвал лучшего хоккеиста в КХЛ, против которого он играл
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Канадский защитник «Витязя» Джереми Рой рассказал, что считает хоккеиста СКА Александра Никишина лучшим против которого он играл.

— Кто лучший хоккеист в КХЛ, против которого вы играли?
— Больше всего меня впечатлил Александр Никишин. Он очень молод, при этом играет невероятно уверенно. Да, мы оба защитники, так что не пересекались так часто лицом к лицу на льду, но я видел, насколько он уверенно работает с шайбой. То, как он находит линию для броска, действительно сильно впечатляет, — сказал Рой в интервью «Советскому спорту».

Напомним, прошлый регулярный Фонбет Чемпионат Континентальной хоккейной лиги «Витязь» завершил на последнем месте в общей таблице лиги, одержав лишь 20 побед в 68 матчах.

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