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«В России ещё не привыкли к такому, он шоумен». Каменев — об интервью Задорова

«В России ещё не привыкли к такому, он шоумен». Каменев — об интервью Задорова
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Нападающий ЦСКА Владислав Каменев оценил высказывания защитника «Ванкувер Кэнакс» Никиты Задорова о России.

– Тебя удивляет подача общественности Задорова? Он очень яркий на льду и раздаёт огненные интервью.
– Я долго жил вместе с Задоровым, его женой и маленькой дочкой. Я очень им благодарен за это. Да, он по-особому себя преподносит, в России ещё не привыкли к такому. Думаю, что он не скоро вернётся из-за его фраз о нашей стране. Мы сами часто удивляемся его интервью, Задоров настоящий шоумен. Если знать его лично, вне медиа-пространства, то он очень хороший парень. Ничего плохого сказать не могу. Он отлично провёл сезон, забил много голов в плей-офф. Надеюсь, подпишет хороший контракт на следующие сезоны, — сказал Каменев в интервью Metaratings.

В прошлом плей-офф НХЛ Задоров принял участие в 13 матчах, в которых записал в свой актив четыре гола и четыре результативные передачи при показателе полезности «+3».

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