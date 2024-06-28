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Стали известны первые игроки сборных Финляндии и Швеции на Турнир четырёх наций

Официальный сайт Национальной хоккейной лиги опубликовал первых игроков, которые будут включены в составы Финляндии и Швеции на Турнир четырёх наций.

В национальную команду Финляндии включены нападающие Александр Барков («Флорида Пантерз»), Себастьян Ахо («Каролина Харрикейнз») и Микко Рантанен («Колорадо Эвеланш»); защитники Миро Хейсканен, Эса Линделль (оба — «Даллас Старз»); вратарь Юусе Сарос («Нэшвилл Предаторз»).

В сборную Швеции вошли нападающие Филип Форсберг («Нэшвилл Предаторз»), Вильям Нюландер («Торонто Мэйпл Лифс») и Мика Зибанеджад («Нью-Йорк Рейнджерс»); защитники Виктор Хедман («Тампа-Бэй Лайтнинг»), Эрик Карлссон («Питтсбург Пингвинз»), Густав Форслинг («Флорида Пантерз»).

Отмечается, что окончательные составы команд будут опубликованы позже в 2024 году. Турнир четырёх наций пройдёт в феврале 2025 года без участия сборной России.