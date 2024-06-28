Исполнительный вице-президент «Монреаля» рассказал об интервью с Иваном Демидовым

Исполнительный вице-президент по хоккейным операциям «Монреаль Канадиенс» Джефф Гортон рассказал об интервью в преддверии драфта НХЛ с российским нападающим Иваном Демидовым.

— Всё прошло хорошо. Кажется, он действительно хороший парень, он в хорошей форме. У нас не было с ним много времени, он сегодня был у кучи команд, но он был довольно впечатляющим. Его английский был действительно хорош, так что было приятно завязать разговор. Он кажется прекрасным [игроком].

— Вы не выбрали Мичкова на драфте в прошлом году, ситуация может повториться и с Демидовым?

— Это два разных игрока. Очевидно, что они оба из России, но это два разных игрока. Вы изучаете хоккеистов, оцениваете их. Мы занимаемся поиском лучших игроков, и это то, что мы пытаемся сделать. Я не думаю, что эти два форварда связаны между собой. На самом деле это не имеет никакого отношения к тому, что мы собираемся сделать на драфте, — приводит слова Гортона The Athletic.

Ранее Иван Демидов был назван лучшим правым крайним форвардом драфта НХЛ — 2024 по версии официального сайта лиги. Демидов стал самым ценным игроком сезона в МХЛ. В плей-офф на счету 18-летнего нападающего 17 матчей и 28 (11+17) набранных очков. В составе «СКА-1946» Иван Демидов стал обладателем Кубка Харламова.